Макґреґор почав переговори про бій зі своїм Twitter-кривдником



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Бій року в UFC?

Одразу кілька інсайдерів повідомляють просто чудову новину для всіх фанатів MMA

Боєць UFC Джастін Гетжі й екс-чемпіон організації у двох вагових категоріях Конор Макґреґор почали переговори про проведення поєдинку.

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Якщо все буде гаразд – бій відбудеться вже цього літа.

Американець Гетжі нині займає четверте місце в рейтингу UFC в легкій вазі. Джастін виграв три бої поспіль. У попередньому поєдинку йому вдалося нокаутувати ветерана ліги, екс-претендента на титул Дональда Серроне.

До речі, саме Серроне нокаутував у своєму останньому бою й Макґреґор. Це було в січні 2020 року. Та перемога стала для ірландця першою з 2016 року. З того часу він кілька разів завершав кар'єру, заробив чимало грошей за те, що Флойд Мейвезер відлупцював його у рінзі, був придушений Хабібом Нурмаґомєдовим в октагоні та битий його супроводом.

Що стосується Гетжі та Макґреґора, то у обох бійців давня історія ворожнечі – вони ненавидять одне одного й не можуть коментувати вчинки візаві без брудної лайки. Поки бійці змагалися одне з одним у Twitter, нині в них з’явиться можливість «розвіртуалитись».