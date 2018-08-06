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    Ліга Європи. Визначилися потенційні суперники «Зорі» та «Маріуполя» у раунді плей-офф

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    Ліга Європи. Визначилися потенційні суперники «Зорі» та «Маріуполя» у раунді плей-офф

    Матчі плей-офф пройдуть 23 і 30 серпня

    У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

    Своїх можливих суперників дізналися «Маріуполь» та «Зоря».

    Команда Олександра Бабича, якщо пройде французький «Бордо», потрапить на переможця пари «Ягеллонія» - «Гент».

    Якщо луганська «Зоря» пройде «Брагу», її наступним суперником стане переможець пари «РБ Лейпциг» - «Університатя Крайова».

    Матчі плей-офф пройдуть 23 і 30 серпня.

    Раніше свого можливого суперника у Лізі чемпіонів дізналося київське «Динамо».

    Джерело: ua.tribuna.com

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