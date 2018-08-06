Ліга Європи. Визначилися потенційні суперники «Зорі» та «Маріуполя» у раунді плей-офф
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Матчі плей-офф пройдуть 23 і 30 серпня
У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Своїх можливих суперників дізналися «Маріуполь» та «Зоря».
Команда Олександра Бабича, якщо пройде французький «Бордо», потрапить на переможця пари «Ягеллонія» - «Гент».
Якщо луганська «Зоря» пройде «Брагу», її наступним суперником стане переможець пари «РБ Лейпциг» - «Університатя Крайова».
Матчі плей-офф пройдуть 23 і 30 серпня.
Раніше свого можливого суперника у Лізі чемпіонів дізналося київське «Динамо».
Джерело: ua.tribuna.com