Марія Музичук принесла Україні нічию в матчі першого туру чемпіонату світу з шахів
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Наша команда розійшлася миром з американками
В Астані (Казахстан) завершилися матчі першого туру командних чемпіонатів світу з шахів серед чоловіків та жінок.
Жіноча збірна України на старті змагань розійшлася миром з представницями США - 2:2 (виграла Марія Музичук, програла Анна Ушеніна, нічиї - Інна Гапоненко, Наталія Букса).
Результати інших поєдинків: Вірменія - Єгипет - 4:0, РФ - Казахстан - 3:1, Індія - Грузія - 2:2, Китай - Угорщина - 3,5:0,5.
У другому турі 6 березня збірна України зустрінеться з командою Єгипту.
У чоловічому турнірі Індія перемогла Швецію - 3,5:0,5, Іран поступився РФ - 1,5:2,5, Єгипет програв США - 1:3, Китай обіграв Азербайджан - 3,5:0,5, Англія взяла гору над Казахстаном - 2,5:1,5.
Чемпіонати світу відбуваються за коловою системою і завершаться 14 березня.
Джерело: Укрінформ