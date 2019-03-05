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    Марія Музичук принесла Україні нічию в матчі першого туру чемпіонату світу з шахів

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    Перемога Марії Музичук врятувала нашу команду від поразки - Марія Музичук принесла Україні нічию в матчі першого туру чемпіонату світу з шахів
    Перемога Марії Музичук врятувала нашу команду від поразки
    Укрінформ

    Наша команда розійшлася миром з американками

    В Астані (Казахстан) завершилися матчі першого туру командних чемпіонатів світу з шахів серед чоловіків та жінок.

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    Жіноча збірна України на старті змагань розійшлася миром з представницями США - 2:2 (виграла Марія Музичук, програла Анна Ушеніна, нічиї - Інна Гапоненко, Наталія Букса).

    Результати інших поєдинків: Вірменія - Єгипет - 4:0, РФ - Казахстан - 3:1, Індія - Грузія - 2:2, Китай - Угорщина - 3,5:0,5.

    У другому турі 6 березня збірна України зустрінеться з командою Єгипту.

    У чоловічому турнірі Індія перемогла Швецію - 3,5:0,5, Іран поступився РФ - 1,5:2,5, Єгипет програв США - 1:3, Китай обіграв Азербайджан - 3,5:0,5, Англія взяла гору над Казахстаном - 2,5:1,5.

    Чемпіонати світу відбуваються за коловою системою і завершаться 14 березня.

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    Джерело: Укрінформ

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    чемпіонат світу Марія Музичук шахи Ганна Ушеніна Інна Гапоненко Наталія Букса
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