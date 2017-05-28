Маркевич: Увесь час під керівництвом Суркісів «Динамо» деградувало, і досягло дна

Відомий український тренер не розуміє, хто набирає футболістів у київський клуб, і назвав нинішнє «Динамо» ганьбою

Один з найавторитетніших наставників країни, заслужений тренер України Мирон Маркевич прокоментував висловлювання президента «Динамо» Ігоря Суркіса в ефірі програми «Профутбол». За його словами, заява Суркіса-молодшого, що з боку України в АТО воюють шанувальники «Динамо», а з іншого – чимало фанатів



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Мирон Маркевич. Фото football.ua

Відомий український тренер не розуміє, хто набирає футболістів у київський клуб, і назвав нинішнє «Динамо» ганьбою

Один з найавторитетніших наставників країни, заслужений тренер України Мирон Маркевич прокоментував висловлювання президента «Динамо» Ігоря Суркіса в ефірі програми «Профутбол».

За його словами, заява Суркіса-молодшого, що з боку України в АТО воюють шанувальники «Динамо», а з іншого – чимало фанатів «Шахтаря», є бурхливою фантазією власника київського клубу.

«Він не розуміє, що відбувається... Йому краще говорити про те, у чому він хоч щось розуміє. Нехай краще говорить про команду «Динамо» Київ, про рівень її сьогоднішньої гри, про якість футболістів, які зараз одягають футболку легендарного клубу», - сказав Маркевич, якого цитує MatchDay.ua.

«Президент «Динамо» звик, що, коли Федерацію футболу очолював його брат, то він міг вирішити для «Динамо» будь-які питання. Будь-які! Зараховувалися «комп'ютерні» голи, матчі переносилися на будь-які дати й у будь-які міста. Про суддівство я взагалі мовчу», - додав фахівець.

За словами Маркевича, може, молоді тренери і не знають цього, але він через усе це пройшов.

«Якщо брати Суркіси з різних причин не можуть утримувати «Динамо», то нехай продадуть або віддадуть його, і не мучаться! «Динамо» – це символ України. І щоб ним керувати, потрібен справжній талант. І не потрібно все валити на тренерів, міняти їх щосезону. Хто, наприклад, набрав гравців у цей склад? Це ж ганьба, а не «Динамо»!» - продовжив український тренер.

Маркевич не може собі уявити навіть у кошмарному сні, що «Динамо» піде шляхом зниклих українських клубів.

«Динамо» – це візитна картка нашої країни. Коли ми востаннє бачили «Динамо», яким пишалися? У 1999 році, майже 20 років тому. Увесь цей час за нинішніх керівників команда деградувала і, як каже зараз молодь, досягла дна. А вболівальники «Динамо» зі стажем, до числа яких належу і я, добре пам'ятають, як роками командою пишалася вся країна. Щоб довести справи до нинішнього стану – це треба вміти...», - резюмував фахівець.

Нагадаємо, напередодні президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що вболівальники «Шахтаря» воюють у зоні АТО на боці Росії.

«Будь-яка розсудлива людина повинна була розуміти, що можуть бути провокації, адже на тому боці воюють вболівальники «Шахтаря». Я не кажу, що всі, але таких багато. На нашій же стороні у величезній кількості воюють вболівальники «Динамо», - цитує його Tribuna.com.

Нагадаємо, Ігор Суркіс також заявив, що команда не готова до весняної частини, й у нього є питання до головного тренера Олександра Хацкевича Хацкевича.