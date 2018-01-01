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    Суркіс: Команда не готова до весняної частини – є питання до Хацкевича

    Президент «Динамо» розчарований ігровою формою свого клубу
    Президент «Динамо» Ігор Суркіс розчарований ігровою формою «біло-синіх» і має питання до підготовки команди. Напередодні київське «Динамо» програло рівненському «Вересу» у Львові (1:3) в матчі з трьома вилученнями. Слабку гру динамівців президент клубу прокоментував у програмі Профутбол. «Не
    • Сьогодні, 10:24
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    Ігор Суркіс. Фото: Футбол 24
    Ігор Суркіс. Фото: Футбол 24

    Президент «Динамо» розчарований ігровою формою свого клубу

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс розчарований ігровою формою «біло-синіх» і має питання до підготовки команди.

    Напередодні київське «Динамо» програло рівненському «Вересу» у Львові (1:3) в матчі з трьома вилученнями.

    Слабку гру динамівців президент клубу прокоментував у програмі Профутбол.

    «Не зуміли відновитися після важкої гри з АЕКом. Ми не в оптимальних кондиціях. Команда набагато гірше грає зараз, ніж в кінці року. Чому вони не готові – потрібно питати Хацкевича», - зазначив він.

    «Помітно, що команда не витримує всю гру. Швидкісна робота – дуже слабко, немає командної швидкості. Команда не готова до весняної частини, потрібно питати в тренера. І ми спитаємо за результатами чемпіонату та Ліги Європи», – запевнив Суркіс.

    Джерело: Футбол 24

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