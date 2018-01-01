Марта Костюк вийшла у чвертьфінал тенісного турніру серії ITF в Австралії

Молода українська тенісистка продовжує дивувати на старті сезону

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 60 000 $ Caterpillar Burnie International у Берні, Австралія. У другому раунді 15-річна киянка здобула вольову перемогу над 31-річною американкою Дженніфер Елі – 3:6, 7:5, 7:5. Юна українка поступалася 3:6, 1:5, відіграла матчбол і зуміла переломити хід