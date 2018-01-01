Марта Костюк вийшла у чвертьфінал тенісного турніру серії ITF в Австралії
- Сьогодні, 12:25
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Молода українська тенісистка продовжує дивувати на старті сезону
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 60 000 $ Caterpillar Burnie International у Берні, Австралія.
У другому раунді 15-річна киянка здобула вольову перемогу над 31-річною американкою Дженніфер Елі – 3:6, 7:5, 7:5.
Юна українка поступалася 3:6, 1:5, відіграла матчбол і зуміла переломити хід зустрічі.
Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин. Українка подала на матч з другої спроби.
За вихід до півфіналу Марта посперечається з 16-річною представницею Китаю Сіюй Ван.
У матчі першого кола 15-річна киянка за 1 годину 19 хвилин переграла п'яту ракетку турніру Ірину Хромачеву з Росії – 6:3, 7:5, передає tennisua.org.
Нагадаємо, Марта в оновленому рейтингу WTA здійснила саолідний ривок, увійшовши у топ-250.
На Australian Open Костюк дійшла до третього кола, де поступилася в українському дербі Еліні Світоліній.