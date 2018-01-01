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    Марта Костюк вийшла у чвертьфінал тенісного турніру серії ITF в Австралії

    Молода українська тенісистка продовжує дивувати на старті сезону
    Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 60 000 $ Caterpillar Burnie International у Берні, Австралія. У другому раунді 15-річна киянка здобула вольову перемогу над 31-річною американкою Дженніфер Елі – 3:6, 7:5, 7:5. Юна українка поступалася 3:6, 1:5, відіграла матчбол і зуміла переломити хід
    • Сьогодні, 12:25
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Молода українська тенісистка продовжує дивувати на старті сезону

    Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 60 000 $ Caterpillar Burnie International у Берні, Австралія.

    У другому раунді 15-річна киянка здобула вольову перемогу над 31-річною американкою Дженніфер Елі – 3:6, 7:5, 7:5.

    Юна українка поступалася 3:6, 1:5, відіграла матчбол і зуміла переломити хід зустрічі.

    Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин. Українка подала на матч з другої спроби.

    За вихід до півфіналу Марта посперечається з 16-річною представницею Китаю Сіюй Ван.

    У матчі першого кола 15-річна киянка за 1 годину 19 хвилин переграла п'яту ракетку турніру Ірину Хромачеву з Росії – 6:3, 7:5, передає tennisua.org.

    Нагадаємо, Марта в оновленому рейтингу WTA здійснила саолідний ривок, увійшовши у топ-250.

    На Australian Open Костюк дійшла до третього кола, де поступилася в українському дербі Еліні Світоліній.

    теніс Австралія Еліна Світоліна
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