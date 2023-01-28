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Марусяк встановив рекорд України у стрибках на лижах з трампліна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Марусяк встановив рекорд України у стрибках на лижах з трампліна

Марусяк показав такий результат на етапі Кубка світу в Таупліці, Австрія, під час першого тренування

Український лижник Євген Марусяк встановив рекорд України на етапі КС. Про це повідомила федерація лижного спорту України у Фейсбуці.

Він стрибнув на лижах з трампліна на 200,5 м. Раніше рекорд належав Віталію Калініченку, який на ЧС-2020 в Планіці пролетів 195,5 метра.

Марусяк показав такий результат на етапі Кубка світу в Таупліці, Австрія, під час першого тренування.

Але Марусяк не зміг кваліфікуватися далі, посівши 43-тє місце. Калініченко теж виступав і став 57-м. 

Як повідомлялося, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.У відповідь Україна завила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

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Теги: Австрія рекорд Євген Марусяк

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