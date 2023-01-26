Російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх: названо умови

Спортсмени мають брати участь змаганнях у нейтральному статусі і ніяк не представлятимуть свою державу

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов. Про це повідомила пресслужба організації.

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«Лише спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, можуть брати участь у змаганнях. Це означає, що, по-перше, змагатися можуть лише ті, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні, по-друге, лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень», – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

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Проте наголошується, шо шлях до участі спортсменів у змаганнях має бути суворим: спортсмени мають брати участь змаганнях у нейтральному статусі і ніяк не представлятимуть свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.

Крім того, тільки спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, братимуть участь в іграх. Йдеться про тих, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. Та лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил та положень, матимуть право на участь.

У разі недотримання будь-яким спортсменом критеріїв допуску або недотримання суворих умов участі, викладених вище, міжнародні федерації та/або відповідний організатор спортивних заходів повинні негайно зняти його зі змагань, усунути від подальших змагань та повідомити про цей інцидент для вжиття подальших заходів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

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З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.