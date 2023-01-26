Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени

Українські спортсмени можуть не поїхати на Олімпіаду у Парижі 2024 року, якщо у ній візьмуть участь представники Білорусі

Україна може бойкотувати Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів. Таку думку висловив міністр молоді і спорту України і президент НОК України Вадим Гутцайт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії РФ. Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави, і все суспільство», – написав міністр.

Нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет окреслив багатоетапний план участі білоруських та російських спортсменів у майбутніх Літніх іграх у Парижі 2024 року та на Зимових іграх у Мілані 2026 року, повідомляє ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жодному спортсмену не можна заважати брати участь у змаганнях лише через його паспорт», – заявив виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нещодавно у МОК заявили про готовність скасувати ізоляцію російських та білоруських спортсменів у плані допуску на міжнародні змагання. При цьому в заяві МОК чітко названі умови, за яких це стане можливим. Йдеться лише про участь під нейтральним прапором, але, крім того, спортсмена не слід помічати в «активній підтримці» військових дій в Україні.

«До турнірів буде допущено лише тих спортсменів, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні», – написано на сайті МОК.

Втім, комітет продовжує говорити про посилення санкцій: ні в Білорусі, ні в Росії не повинні проводитися жодні міжнародні турніри, на всіх міжнародних змаганнях неприпустима демонстрація держсимволіки цих країн, а також не може бути й мови про присутність на них чиновників із Білорусі чи Росії.