Прапор російських спортсменів заплямований кров’ю: Зеленський звернувся до президента МОК

Зеленський наголосив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна розпочинає чистку керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства. На цьому глава держави наголосив у своєму вечірньому зведені.

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А також Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який завив, що хоче, аби спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме, відвідати Бахмут.

«Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста.

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Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що не хоче розумітися на тому, що саме стало мотивом для Баха, щоб просувати ініціативу щодо участі росіян в Олімпіаді в Парижі. Але при цьому наголосив, що не буває нейтральності, коли йде така війна.

«Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче – у паризькій Олімпіаді», – сказав президент .

Зеленський наголосив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. «Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному», – сказав президент.

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Також глава держави уточнив, що ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. «Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою.

Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість! І, до речі, запрошую пана Баха в Бахмут. Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.У відповідь Україна завила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.