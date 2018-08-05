Матч «Маріуполь» - «Динамо» буде перенесено на вересень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Dynamo.kiev.ua

Планується, що «Маріуполь» та «Динамо» зустрінуться між собою в середу, 26 вересня

Поєдинок 4-туру Прем'єр-ліги між «Маріуполем» і «Динамо», який повинен був відбутися 11 серпня, буде перенесений.

Перенесення відбудеться через те, що «Маріуполь» зіграє з французьким «Бордо» в межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи в четвер, 9 серпня.

Планується, що «Маріуполь» та «Динамо» зустрінуться між собою в середу, 26 вересня.

Якщо у сторін не виникне ніяких розбіжностей з приводу цієї дати, то найближчим часом Прем'єр-ліга офіційно затвердить перенесення матчу.

Нагадаємо, ФК «Маріуполь» обіграв «Юргорден» і вийшов у наступний етап кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинки цієї стадії мають відбутися вже 9 та 16 серпня, а українська команда першу зустріч проведе на власному полі.

Джерело: dynamo.kiev.ua