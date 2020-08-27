Матч за участі «Шахтаря» увійшов до топ-10 сезону в Лізі чемпіонів



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Радість гравців «Шахтаря» в матчі Ліги чемпіонів Світлина - телеканали Футбол 1/2

Сайт УЄФА опублікував добірку кращих поєдинків найпрестижнішого єврокубку

Поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо» Загреб – «Шахтар» (3:3) потрапив в добірку цікавих ігор турніру в сезоні 2019/20 від УЄФА.

«Ще один град голів. За вісім хвилин до кінця рахунок був 1:1, після чого загребці створили ще два голи. Але «Шахтар» забив у відповідь, а потім знову. Жуніор Мораес подарував донеччанам надію на третій доданій хвилині, а юний Тете, який вийшов на заміну і дебютував в Лізі чемпіонів, реалізував 11-метровий на 98-й. Пенальті, ні багато, ні мало, був призначений за фол на воротарі «Шахтаря» Андрія Пятова. Ах так, ще були дві червоні картки ...», - так УЄФА охарактеризував гру за участі «гірників».

Найяскравішим моментом матчу визнано похід Пятова на останній кутовий і зароблений ним вирішальний пенальті.

Варто відзначити, що всього в добірці є вісім матчів:

«Ліверпуль» - «Зальцбург» (4:3),

«Челсі» – «Аякс» (4:4),

«РБ Лейпциг» – «Бенфіка» (2:2),

«Валенсія» – «Аталанта» (3:4),

«Ліверпуль» - «Атлетіко» (2:3),

«Аталанта» – «ПСЖ» (1:2),

«Барселона» - «Баварія» (2:8).

Джерело: УЄФА