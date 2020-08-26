Відмова сердечного дефібрилятора: футболіст збірної Нідерландів впав під час матчу



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Блінд увійшов до символічної збірної Ліги націй-2019 Світлина - Sky Sports

З бронзовим призером чемпіонату світу-2014 стався неприємний випадок

Неприємний інцидент відбувся під час товариського поєдинку між нідерландським «Аяксом» та німецькою «Гертою» (1:0), який пройшов на амстердамської «Йохан Кройфф Арені».

Матч був затьмарений втратою свідомості захисника «Аяксу» Дейлі Блайнда, який впав на землю без контакту із суперником.

На 79-й хвилині зустрічі захисник Блінд, який призупиняв кар'єру через проблеми з серцем, видав крик і звалився на газон. Матч відразу ж зупинили, і на допомогу 30-річному футболістові кинулися лікарі.

Гравець збірної Нідерландів не зміг дограти зустріч. Після наданої медичної допомоги, його відразу ж замінили.

Зазначимо, що здоров'ю нідерландця наразі ніщо не загрожує. У цьому після матчу запевнив головний тренер «Аякса» Ерік тен Хаг.

У грудні 2019 року Блінду також стало погано під час поєдинку. Тоді в Лізі чемпіонів проти «Валенсії». В результаті гравцеві діагностували запалення серцевого м'яза, і він пропустив більше півтора місяців, відновлюючись після міокардиту.

Додамо, Блінд з 2014 по 2018 роки захищав кольори англійського «Манчестер Юнайтед» з яким виграв чотири трофеї – Кубок Англії, Кубок футбольної ліги, Суперкубок Англії та Лігу Європи.

Джерело: Sky Sports