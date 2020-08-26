Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону



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Тайсон на врученні нагороди кращому гарвцеві Світлина - сайт УПЛ

Дві з п’яти номінацій виграли представники «Шахтаря»

Українська Прем'єр-Ліга перед матчем за Суперкубок України вручила нагороди кращим гравцям, тренеру і арбітру за підсумками сезон 2019/2020.

Найкращим футболістом сезону визнано лідера чинного чемпіона першості «Шахтаря» - Тайсона. У номінації кращий тренер перемогу святкував Віктор Скрипник.

В інших номінаціях ситуація склалася наступна: Владислав Супряга, який минулого сезону грав за «Дніпро-1», отримав нагороду, як найкращий молодий гравець чемпіонату, голкіпер «Шахтаря» Андрій Пятов став найкращим воротарем сезону, а Катерина Монзуль визнана найкращим арбітром сезону.

Примітно, що Пятову нагороду вручав легендарний голкіпер в минулому Олександр Шовковський, Супрязі – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, а Тайсону – виконавчий директор Прем’єр-ліги Євген Дикий.

Зауважимо, що Тайсон минулого сезону в чемпіонаті України здійснив 11 асистів і десять голів в 25 матчах.

Джерело: УПЛ