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    Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону

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    Тайсон на врученні нагороди кращому гарвцеві&nbsp; - Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону
    Тайсон на врученні нагороди кращому гарвцеві 
    Світлина - сайт УПЛ

    Дві з п’яти номінацій виграли представники «Шахтаря»

    Українська Прем'єр-Ліга перед матчем за Суперкубок України вручила нагороди кращим гравцям, тренеру і арбітру за підсумками сезон 2019/2020.

    Найкращим футболістом сезону визнано лідера чинного чемпіона першості «Шахтаря» - Тайсона. У номінації кращий тренер перемогу святкував Віктор Скрипник.

    В інших номінаціях ситуація склалася наступна: Владислав Супряга, який минулого сезону грав за «Дніпро-1», отримав нагороду, як найкращий молодий гравець чемпіонату, голкіпер «Шахтаря» Андрій Пятов став найкращим воротарем сезону, а Катерина Монзуль визнана найкращим арбітром сезону.

    Примітно, що Пятову нагороду вручав легендарний голкіпер в минулому Олександр Шовковський, Супрязі – президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, а Тайсону – виконавчий директор Прем’єр-ліги Євген Дикий.

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    Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону
    Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону
    Українська Прем’єр-ліга оголосила імена лауреатів минулого сезону

    Зауважимо, що Тайсон минулого сезону в чемпіонаті України здійснив 11 асистів і десять голів в 25 матчах.

    Читайте також: Тайсон також потрапив до числа кращих гравців сезону Ліги Європи.

    Джерело: УПЛ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Жуніор Мораєш Тайсон Владислав Супряга Віктор Скрипник
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