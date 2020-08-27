Клуб Мілевського та Хачеріді здобув другий виграш у кваліфікації Ліги чемпіонів



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Мілевський та компанія під час святкування голу в Лізі чемпіонів Twitter Динамо-Брест

Чинний чемпіон Білорусі продовжує боротьбу за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо-Брест» трьох українських футболістів обіграло «Сараєво» з Боснії та Герцеговини з результатом 2:1.

«Динамо-Брест» (Білорусь) – «Сараєво» (Боснія і Герцеговина) - 2:1.

Голи: 1:0 – Гордійчук (3), 1:1 – Джокановіч (34), 2:1 – Діалло (50).

«Динамо Брест» - Ігнатович, Кікі, Печенін, Хачеріді, Юзепчук, Седько (Савицький, 79), Тве, Гордійчук (Кривець, 71), Кисляк, Мілевський (Биков, 86), Діалло.

«Сараєво» - Ковачевич, Джокановіч (Ханджіч, 80), Дуповац, Ходжич, Рахмановіч, Оремуш (Сушич, 90), Мілічевіч, Юкіч (Фанімо, 66), Ахметович, Татар, Салчін.

У дебюті зустрічі, яка пройшла без глядачів на стадіоні «Спорткомплекс Брестський», білоруси оформили курйозний м’яч. Гордійчук пробив по воротам суперника та ігровий снаряд після невеликого рикошету потрапив до сітки воріт.

На 34 хвилині Рахманович лежачи у чужій карній зоні віддав результативний пас на Докановіча, який завдав точного удару (1:1).

Переможний м’яч на 49 хвилині ударом грудьми оформив сенегальський легіонер «Динамо».

Таким чином, команда Мілевського, Нойок, Хачеріді пробилася до наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.