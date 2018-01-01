Матчі чемпіонату Іспанії почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого поліцейського
- Сьогодні, 12:51
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Іносенсіо Гарсія помер у Більбао після зіткнень з уболівальниками «Спартака»
Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) рекомендувала вшанувати пам'ять поліцейського, який помер у Більбао у день матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між місцевим «Атлетиком» і московським «Спартаком», хвилиною мовчання на всіх іграх, які пройдуть у найближчі вихідні.
Про це повідомляється на офіційному сайті RFEF, інформує РИА Новости.
RFEF рішуче засудила інциденти, які передували матчу у четвер, і дала рекомендацію, щоб хвилина мовчання передувала всім іграм офіційних турнірів на всіх футбольних стадіонах у найближчий вікенд.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у четвер у результаті зіткнень між уболівальниками «Атлетика» та «Спартака» загинув поліцейський.
Поліція згодом заявила, що її співробітник Іносенсіо Гарсія помер у Більбао через проблеми із серцем.
Матч у Більбао завершився перемогою «Спартака» з рахунком 2:1, проте москвичі не зуміли вийти в 1/8 фіналу за сумою двох зустрічей.
Нагадаємо, президент іспанської Ла ліги назвав фанатів «Спартака» варварами.
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