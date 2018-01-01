Медведєв офіційно звільнив Мутка з посади глави оргкомітету «Росія-2018»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав відповідний указ

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав розпорядження про виключення віце-прем'єра РФ Віталія Мутка зі складу наглядової ради оргкомітету «Росія-2018». Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації, передає «Спорт-Экспресс». Згідно з розпорядженням уряду, генеральний директор



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Віталій Мутко. Фото «Спорт-Экспресс»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав відповідний указ

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав розпорядження про виключення віце-прем'єра РФ Віталія Мутка зі складу наглядової ради оргкомітету «Росія-2018».

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації, передає «Спорт-Экспресс».

Згідно з розпорядженням уряду, генеральний директор оргкомітету Олексій Сорокін змінить Мутка в якості голови оргкомітету та заступника голови наглядової ради.

27 грудня 2017 року віце-прем'єр РФ повідомив про свій відхід з посади голови оргкомітету Чемпіонату світу 2018 року.

За два дні до того Мутко оголосив про те, що тимчасово призупиняє виконання обов'язків президента Російського футбольного союзу (РФС).

Мутко займав посади голови оргкомітету та заступника голови наглядової ради з моменту його заснування у січні 2011 року.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Додамо, що інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков звинувачує російських футболістів у застосуванні допінгу.