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    Мутко залишив посаду голови Оргкомітету ЧС-2018

    Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін
    Віце-прем'єр-міністр РФ Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року. За словами Мутко, він зосередиться на роботі в уряді. Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін. 5 грудня рішенням виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) колишній міністр спорту РФ Мутко був довічно усунений
    • Сьогодні, 16:28
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    Віталій Мутко. Фото: Getty Images
    Віталій Мутко. Фото: Getty Images

    Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін

    Віце-прем'єр-міністр РФ Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року.

    За словами Мутко, він зосередиться на роботі в уряді.

    Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін.

    5 грудня рішенням виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) колишній міністр спорту РФ Мутко був довічно усунений від будь-якої участі в Олімпіадах.

    Дискваліфікація пов'язана з допінговим скандалом, в якому опинилася Росія після зимових Ігор у Сочі 2014 року.

    25 грудня Мутко заявив, що на шість місяців призупинив роботу в якості президента Російського футбольного союзу (РФС), тому що подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни на рішення МОК.

    У ФІФА заявили, що Мутко призупинив роботу в якості президента РФС в інтересах підготовки до чемпіонату світу з футболу 2018 року.

    Джерело: Р-Спорт

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