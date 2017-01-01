Мутко залишив посаду голови Оргкомітету ЧС-2018
- Сьогодні, 16:28
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Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін
Віце-прем'єр-міністр РФ Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року.
За словами Мутко, він зосередиться на роботі в уряді.
Оргкомітет очолить представник РФ в ФІФА Анатолій Сорокін.
5 грудня рішенням виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) колишній міністр спорту РФ Мутко був довічно усунений від будь-якої участі в Олімпіадах.
Дискваліфікація пов'язана з допінговим скандалом, в якому опинилася Росія після зимових Ігор у Сочі 2014 року.
25 грудня Мутко заявив, що на шість місяців призупинив роботу в якості президента Російського футбольного союзу (РФС), тому що подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни на рішення МОК.
У ФІФА заявили, що Мутко призупинив роботу в якості президента РФС в інтересах підготовки до чемпіонату світу з футболу 2018 року.
Джерело: Р-Спорт