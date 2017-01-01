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    Скандальний Мутко тимчасово не буде головним у російському футболі

    Певний час він не виконуватиме свої обов'язки в РФС
    Президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко на засіданні виконкому у понеділок, 25 грудня, оголосив, що на певний час призупиняє виконання своїх обов'язків. Тимчасово виконуючим обов'язки голови організації став Олександр Алаєв. Раніше він займав посаду генерального директора РФС, інформує «СЭ» . Почесний президент
    • Вчора, 19:33
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    Віталій Мутко. Фото &laquo;СЭ&raquo;
    Віталій Мутко. Фото «СЭ»

    Певний час він не виконуватиме свої обов'язки в РФС

    Президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко на засіданні виконкому у понеділок, 25 грудня, оголосив, що на певний час призупиняє виконання своїх обов'язків.

    Тимчасово виконуючим обов'язки голови організації став Олександр Алаєв.

    Раніше він займав посаду генерального директора РФС, інформує «СЭ» .

    Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков підтвердив інформацію про те, що Віталій Мутко призупинив свою діяльність на посаді глави Російського футбольного союзу.

    У той же час, функціонер підкреслив, що всі поставилися до рішення Мутка з розумінням.

    «Він нікуди не йде. Просто тимчасово призупиняє свої повноваження на посаді президента РФС. Це може бути і місяць, і два... Думаю, до завершення Олімпіади у Кореї всі ці питання будуть вирішені», - сказав він.

    «Він послався, що йому потрібно займатися відновленням справедливості по відношенню і до спортсменів, і до нього самого», - додав Колосков.

    Нагадаємо, ФІФА відмовилася працювати з віце-прем'єром уряду РФ.

    Також читайте, що у ФІФА немає нових спонсорів на російський Чемпіонат світу.

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