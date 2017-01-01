Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом планети

Після підписання нового контракту Ліонель потіснив з першого місця Карлоса Тевеса

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі кілька днів тому підписав новий контракт з клубом. За інформацією Marca, згідно з новою угодою, аргентинець буде заробляти у каталонському клубі 30 мільйонів євро в рік, а також ще 13 млн бонусів. Окрім того, Мессі отримав 50 млн євро за те, що поставив свій підпис під новим контрактом. Раніше



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Ліонель Мессі

Після підписання нового контракту Ліонель потіснив з першого місця Карлоса Тевеса

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі кілька днів тому підписав новий контракт з клубом.

За інформацією Marca, згідно з новою угодою, аргентинець буде заробляти у каталонському клубі 30 мільйонів євро в рік, а також ще 13 млн бонусів.

Окрім того, Мессі отримав 50 млн євро за те, що поставив свій підпис під новим контрактом.

Раніше найбільш високооплачуваним гравцем світу був співвітчизник Мессі Карлос Тевес, який за контрактом з «Шанхай Шеньхуа» заробляє 38 мільйонів євро в рік.

У топ-5 також входять бразилець Неймар («ПСЖ», 36 млн), португалець Кріштіану Роналду («Реал», 21 млн + 13 млн бонусів) і ще один бразилець Оскар («Шанхай Теллейс», 24 млн), інформує Football.ua.

Нагадаємо, новий контракт з аргентинцем «Барселона» підписала до літа 2021 року. Клаусула за Мессі за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро.

Зауважимо, що перед підписанням контракту лідер «Барселони» отримав «Золоту бутсу».

Нагадаємо, Мессі затролили фотожабами після незарахованого голу, який бачив весь світ.

Мессі виступає за «Барселону» з 2004 року. Разом з командою він вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п'ять разів володарем кубка Іспанії, і чотири рази переможцем Ліги чемпіонів. Крім того, він п'ять разів отримував «Золотий м'яч».