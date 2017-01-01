Мессі затролили фотожабами після незарахованого голу, який бачив весь світ

Ліонель Мессі, мабуть, на все життя запам'ятає свій гол у ворота Валенсії, який не зарахував арбітр.

Принаймні, користувачі мережі точно не дозволять йому забути про це фіаско. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, що після удару Мессі м'яч повністю перетнув лінію воріт Валенсії, однак арбітр Іглесіас Вільянуева не зафіксував гол. Барселона у підсумку розписала результативну нічию з «кажанами», хоча могла сподіватися на



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Ліонель Мессі, мабуть, на все життя запам'ятає свій гол у ворота Валенсії, який не зарахував арбітр.

Принаймні, користувачі мережі точно не дозволять йому забути про це фіаско.

Нагадаємо, що після удару Мессі м'яч повністю перетнув лінію воріт Валенсії, однак арбітр Іглесіас Вільянуева не зафіксував гол.

Барселона у підсумку розписала результативну нічию з «кажанами», хоча могла сподіватися на перемогу, а користувачі соцмереж епічно затролили каталонців мемами.

Барселоні пригадали і референдум за незалежність, і 155-й закон іспанської конституції, за допомогою якого розпустили парламент Каталонії, і нелегальний гол «блаугранас» у ворота Малаги. Роналду та Реал також в «темі».

Джерело: football24.ua