Офіційно. Мессі продовжив контракт з «Барселоною» до 2021 року

Угода Мессі за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро

«Барселона» продовжила контракт з форвардом Ліонелем Мессі до 2021 року, повідомляє офіційний сайт клубу. Новий контракт з аргентинцем підписаний до літа 2021 року. Угода Мессі за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро. У той же час Marca повідомляє, що сьогодні відбулося офіційне представлення нової угоди форварда з



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Угода Мессі за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро

«Барселона» продовжила контракт з форвардом Ліонелем Мессі до 2021 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт з аргентинцем підписаний до літа 2021 року. Угода Мессі за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро.

У той же час Marca повідомляє, що сьогодні відбулося офіційне представлення нової угоди форварда з блаугранас, про яке сторони домовилися ще минулого літа.

Саме відсутність офіційного підписання контракту було темою спекуляцій в ЗМІ. Хоча у вересні президент синьо-гранатових Жозеп Бартомеу заявляв, що нову угоду підписав батько форварда, а офіційно про нього буде оголошено до кінця року.

Разом з тим, чутки пов'язували аргентинця з Манчестер Сіті. На початку жовтня AS повідомляв, що «містяни» готові були заплатити за Ліонеля 400 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні 30-річний форвард продовжує бути лідером каталонської команди. На його рахунку 19 матчів у всіх турнірах за «Барселону» і 16 забитих м'ячів. А у п'ятницю, 24 листопада, Мессі отримав Золоту бутсу як найкращий бомбардир минулого сезону.

Джерело: sportarena.com