Лідер «Барселони» отримав Золоту бутсу
- 24 Листопада, 17:34
-
Розсилка
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі за даним показником зрівнявся з Роналду
Нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» як кращий бомбардир сезону 2016/17.
Про його перемоги стало відомо ще в травні, проте церемонія вручення відбулася тільки сьогодні.
У минулому сезоні він забив 37 голів, набравши 74 залікових очка.
Вручив форварду нагороду переможець минулого року, його партнер по команді Луїс Суарес.
Мессі завойовує «Золоту бутсу» в четвертий раз в кар'єрі.
Раніше він отримував її в 2010, 2012 і 2013 році.
За даним показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду, у якого також чотири «Золотих бутси» (2008, 2011, 2014 і 2015).