Ліонель Мессі за даним показником зрівнявся з Роналду

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» як кращий бомбардир сезону 2016/17. Про його перемоги стало відомо ще в травні, проте церемонія вручення відбулася тільки сьогодні. У минулому сезоні він забив 37 голів, набравши 74 залікових очка. Вручив форварду нагороду переможець минулого року, його



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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі за даним показником зрівнявся з Роналду

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» як кращий бомбардир сезону 2016/17.



Про його перемоги стало відомо ще в травні, проте церемонія вручення відбулася тільки сьогодні.



У минулому сезоні він забив 37 голів, набравши 74 залікових очка.

Вручив форварду нагороду переможець минулого року, його партнер по команді Луїс Суарес.



Мессі завойовує «Золоту бутсу» в четвертий раз в кар'єрі.

Раніше він отримував її в 2010, 2012 і 2013 році.



За даним показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду, у якого також чотири «Золотих бутси» (2008, 2011, 2014 і 2015).