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    Лідер «Барселони» отримав Золоту бутсу

    Ліонель Мессі за даним показником зрівнявся з Роналду
    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» як кращий бомбардир сезону 2016/17. Про його перемоги стало відомо ще в травні, проте церемонія вручення відбулася тільки сьогодні. У минулому сезоні він забив 37 голів, набравши 74 залікових очка. Вручив форварду нагороду переможець минулого року, його
    • 24 Листопада, 17:34
    • Розсилка
    Ліонель Мессі
    Ліонель Мессі

    Ліонель Мессі за даним показником зрівнявся з Роналду

    Нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» як кращий бомбардир сезону 2016/17.
     
    Про його перемоги стало відомо ще в травні, проте церемонія вручення відбулася тільки сьогодні.
     
    У минулому сезоні він забив 37 голів, набравши 74 залікових очка.

    Вручив форварду нагороду переможець минулого року, його партнер по команді Луїс Суарес.
     
    Мессі завойовує «Золоту бутсу» в четвертий раз в кар'єрі.

    Раніше він отримував її в 2010, 2012 і 2013 році.
     
    За даним показником він зрівнявся з Кріштіану Роналду, у якого також чотири «Золотих бутси» (2008, 2011, 2014 і 2015).

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