Мессі став одним з інвесторів оновленого тенісного Кубка Девіса



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Ліонель Мессі

з 2019 року фінал Кубок Девіса буде проходити за зразком футбольного чемпіонату світу

Глава інвестиційної групи Kosmos, захисник «Барселони» Жерар Піке розповів, що його одноклубник Ліонель Мессі теж бере участь в проекті, який стосується оновлення Кубка Девіса.

«Лео - партнер, частина родини Kosmos, він любить теніс. Ми з ним спілкуємося вже 18 років, і я завжди ділюся з ним своїми задумами. У цьому проекті він теж захотів взяти участь», - заявив Жерар Піке.

Варто зазначити, що вища футбольна ліга Іспанії найближчі чотири роки також буде спонсором Кубка Девіса, фінал якого з листопада 2019-го проходить за зразком футбольного чемпіонату світу. Турніри в 2019 і 2020 роках пройдуть на грунтовому покритті в Мадриді на кортах місцевого Masters.

Нагадаємо, що збірна України з тенісу восени 2019 року буде боротися за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020 проти збірної Угорщини.