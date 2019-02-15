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    Мессі став одним з інвесторів оновленого тенісного Кубка Девіса

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    Ліонель Мессі - Мессі став одним з інвесторів оновленого тенісного Кубка Девіса
    Ліонель Мессі

    з 2019 року фінал Кубок Девіса буде проходити за зразком футбольного чемпіонату світу

    Глава інвестиційної групи Kosmos, захисник «Барселони» Жерар Піке розповів, що його одноклубник Ліонель Мессі теж бере участь в проекті, який стосується оновлення Кубка Девіса.

    «Лео - партнер, частина родини Kosmos, він любить теніс. Ми з ним спілкуємося вже 18 років, і я завжди ділюся з ним своїми задумами. У цьому проекті він теж захотів взяти участь», - заявив Жерар Піке.

    Варто зазначити, що вища футбольна ліга Іспанії найближчі чотири роки також буде спонсором Кубка Девіса, фінал якого з листопада 2019-го проходить за зразком футбольного чемпіонату світу. Турніри в 2019 і 2020 роках пройдуть на грунтовому покритті в Мадриді на кортах місцевого Masters.

    Нагадаємо, що збірна України з тенісу восени 2019 року буде боротися за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020 проти збірної Угорщини.

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