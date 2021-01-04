Мессі віддав 300 гольову передачу за кар’єру

Легендарний аргентинець підкорив чергову вершину

Капітан «Барселони» Ліонель Мессі в матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти «Уески» (1:0) став автором гольового пасу на Френкі де Йонґа. Таким чином, Мессі досяг позначки в 300 гольових передач за кар'єру. Він зробив 260 передач в 750 матчах у складі синьо-гранатових, а також ще 40 – у 142 матчах за збірну Аргентини. При цьому гра з «Уескою» стала для Мессі 500-ю в рамках Ла Ліги.

Аргентинець проводить 17-й сезон в основному складі «Барселони». У чемпіонатах Іспанії 33-річний аргентинець забив 451 м’яч і зробив 185 результативних передач, а «Барса» здобула при цьому 368 перемог. Мессі є 10-разовим чемпіоном Іспанії.

Раніше Мессі відзначився знаменними статистичними досягненням в матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з «Вальядолідом» (3:0). Аргентинець, забивши м'яч у ворота суперника на 65-й хвилині, перевершив рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю голів за один клуб. Тепер на рахунку 33-річного аргентинця стало 644 забитих м'ячі, в той час як у Пеле – 643.