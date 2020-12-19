Мессі повторив вічний рекорд Пеле

Мессі забив 643 м'ячі за «Барселону»

В рамках 14–го туру Ла Ліги в матчі «Барселони» і «Валенсії» відбулася історична подія, автором якого став капітан «блаугранас» Ліонель Мессі.

На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

До «точки» підійшов Мессі, і не забив – голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці «Барселони» в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд легендарного Пеле, який стільки ж м'ячів забив за «Сантос».

643 - Lionel Messi ha marcado 643 goles con el @FCBarcelona_es en todas las competiciones, los mismos que logró Pelé en toda su trayectoria en el Santos. Rey. pic.twitter.com/FXeiLDk538 — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2020

Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

No player has ever scored more than 6️⃣4️⃣3️⃣ goals for a single club.



Messi is one goal away from breaking Pele’s record.



pic.twitter.com/YQU26aaydB — Goal (@goal) December 19, 2020

А матч на «Ноу Камп» завершився внічию – 2:2. «Барса» ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5–му місці в турнірній таблиці.

33-річний Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 16 матчів забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.