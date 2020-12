Мессі повторив вічний рекорд Пеле

В рамках 14–го туру Ла Ліги в матчі «Барселони» і «Валенсії» відбулася історична подія, автором якого став капітан «блаугранас» Ліонель Мессі.

На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

До «точки» підійшов Мессі, і не забив – голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці «Барселони» в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд легендарного Пеле, який стільки ж м'ячів забив за «Сантос».

Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

No player has ever scored more than 6️⃣4️⃣3️⃣ goals for a single club.



Messi is one goal away from breaking Pele’s record.



