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    Мессі повторив вічний рекорд Пеле

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    Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле - Мессі повторив вічний рекорд Пеле
    Ліонель Мессі повторив рекорд Пеле

    Мессі забив 643 м'ячі за «Барселону»

    В рамках 14–го туру Ла Ліги в матчі «Барселони» і «Валенсії» відбулася історична подія, автором якого став капітан «блаугранас» Ліонель Мессі.

    На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

    До «точки» підійшов Мессі, і не забив – голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

    Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці «Барселони» в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд легендарного Пеле, який стільки ж м'ячів забив за «Сантос».

    Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

    А матч на «Ноу Камп» завершився внічию – 2:2. «Барса» ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5–му місці в турнірній таблиці.

    33-річний Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 16 матчів забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Twitter Ліонель Мессі Пеле
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