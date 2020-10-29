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    Ліга чемпіонів: «Боруссія» знущається з росіян, «Ман Юнайтед» грає м’язами та інші матчі середи (відео)

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    Манкуніанець Маркус Рашфорд за 20 хвилин на полі зміг оформити хет-трик - Ліга чемпіонів: «Боруссія» знущається з росіян, «Ман Юнайтед» грає м’язами та інші матчі середи (відео)
    Манкуніанець Маркус Рашфорд за 20 хвилин на полі зміг оформити хет-трик
    Світлина - Soccerstand

    У турнірі зіграні два тури

    У середу, 28 жовтня, відбулося заключних вісім поєдинків другого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Найдраматичнішим вийшов матч у Будапешті, де київське «Динамо» на останніх хвилинах втратило перемогу в зустрічі з «Ференцварошем».

    В інших поєдинках сюжет був простішим, але від того вони не були нудними. Окремо варто відзначити фіаско обох російських клубів, які виконують роль аутсайдерів своїх квартетів.

    «Краснодар» (РФ) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:4

    «Севілья» (Іспанія) – «Ренн» (Франція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Люк Де Йонґ (55)

    Становище команд у групі E: «Челсі» - 4, «Севілья» - 4, «Краснодар» - 1, «Ренн» - 1

    «Брюґґе» (Бельгія) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Хоакін Корреа (14). 1:1 – Ганс Ванакен (42, з пенальті)

    Українець Едуард Соболь відіграв у складі господарів на місці лівого латераля весь матч.

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 2:0

    Голи: 1:0 – Джейдон Санчо (78, з пенальті). 2:0 – Ерлінґ Голлан (90+1)

    У складі невдах весь поєдинок відіграв колишній центральний оборонець збірної України Ярослав Ракицький.

    Становище команд у групі F: «Лаціо» - 4, «Брюґґе» - 4, «Боруссія» Д – 3, «Зеніт» - 0

    «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:2

    «Ювентус» (Турин, Італія) – «Барселона» (Іспанія) – 0:2

    Голи: 0:1 – Усман Дембеле (14). 0:2 – Ліонель Мессі (90+1, з пенальті)

    Становище команд у групі G: «Барселона» - 6, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1

    «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 0:2

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) – 5:0

    Голи: 1:0 – Мейсон Ґрінвуд (21). 2:0 – Маркус Рашфорд (74). 3:0 – Маркус Рашфорд (78). 4:0 – Антоні Марсьяль (87, з пенальті). 5:0 – Маркус Рашфорд (90+2)

    Становище команд у групі Н: «Манчестер Юнайтед» - 6, «ПСЖ» - 3, «Ляйпціґ» - 3, «Істамбул Башакшехір» - 0

    Поєдинки третього туру групового турніру Ліги чемпіонів відбудуться 3-4 листопада.

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