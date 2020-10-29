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    Команда Реброва на заключних хвилинах відібрала очки в «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)

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    А починалося все добре - з реалізованого Віктором Циганковим пенальті - Команда Реброва на заключних хвилинах відібрала очки в «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    А починалося все добре - з реалізованого Віктором Циганковим пенальті
    Світлина - Soccerstand

    Кияни не змогли втримати комфортної переваги, здобутої в першому таймі

    Київське «Динамо» не змогло перемогти й у другому матчі групового турніру Ліги чемпіонів-2020/2021. У Будапешті підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з командою Сергія Реброва.

    «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:2

    Голи: 0:1 – Віктор Циганков (28, з пенальті). 0:2 – Карлос Де Пена (41). 1:2 – Токмак Нґуен (59). 2:2 – Франк Болі (90)

    «Ференцварош»: Денеш Дібус – Дьордь Ловренчіч (к) (Ендре Ботка, 87), Міха Блажіч, Аднан Ковачевіч (Лаша Двалі, 87), Марсель Гайстер – Сомалія, Ігор Харатін (Айсса Лайдуні, 65) – Давід Шіґер (Роберт Мак, 73) – Олександр Зубков, Ісаель (Франк Болі, 73), Токмак Нґуен. Тренер – Сергій Ребров

    «Динамо»: Денис Бойко – Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв – Віталій Буяльський (Денис Гармаш, 82), Сергій Сидорчук (к), Микола Шапаренко (Тудор Белуце, 89) – Віктор Циганков (Жерсон Родріґес, 90+3), Владислав Супряга (Беньямін Вербіч, 89), Карлос Де Пена. Тренер – Мірча Луческу

    Судді: Іван Кружляк – Томаш Сомолані (обидва – Словаччина), Сіріл Ґрінґор (Франція)

    Попередження: Самалія (12), Гайстер (21), Харатін (26), Лайдуні (71), Токмак Нґуен (72) – Буяльський (76)

    На 52-й хвилині попереджено, на 86-й хвилині вилучено (друге попередження) Сидорчука

    28 жовтня. Будапешт. Groupama Arena. 8 000 глядачів

    «Динамо» контролювало хід гри впродовж усього першого тайму і закономірно забезпечило собі доволі комфортну перевагу. Перший м’яч кияни провели після того, як український легіонер «Фраді» Ігор Харатін зіграв у власному карному майданчику рукою. На думку судді, бо епізод виглядає дуже суперечливим. Так чи інакше, Віктор Циганков виконав одинадцятиметровий бездоганно – 0:1.

    Другий гол незадовго до перерви відбувся після передачі Віталія Буяльського справа, яку Дьордь Ловренчіч, аби не зрізати м’яч у власні ворота, не перервав, а Карлос Де Пена вразив практично порожню стулку – 0:2.

    Після перерви «Ференцварош» помітно посміливішав, володів певною перевагою і зумів відіграти один м’яч на 59-й хвилині. Українець Олександр Зубков віддав справа передачу шведою у центр карної зони, де Сергій Сидорчук не надто щільно зіграв з лідером суперників Токмаком Нґуеном. Нападникові «Фраді» цього було достатньо. Він розвернувся і пробив у дальній кут – 1:2.

    В заключній третині гри «Динамо» намагалося зіграти максимально надійно – саме практично не атакувало, але й опонентам загострити гри не дало. Ускладнилося життя киян після того, як порушив правила в середині поля і отримав другу жовту картку Сергій Сидорчук. Кияни залишилися в меншості і пропустили вдруге. Сталося це після того, як Луческу вперше випустив на поле в офіційному матчі свого земляка Тудора Белуце. Саме помилка румуна при створенні офсайдної пастки допомогла забити Франкові Болі – 2:2.

    Мало того, перед самим фінальним свистком Олександр Зубков ледь не забив «Динамо» втретє – врятував Денис Бойко.

    В іншому матчі групи G іспанська «Барселона» обіграла 2:0 у Турині італійський «Ювентус». На 14-й хвилині рахунок відкрив Усман Дембеле. Після того «Ювентус» потім вражав ворота каталонців відразу тричі, але всі три м’ячі Альваро Морати рефері відмінив після перегляду відео-асистента. Врешті, незадовго до фінального свистка Ліонель Мессі реалізував пенальті і встановив остаточний підсумок.

    Таким чином, «Барселона» після двох турів має максимальних доробок. «Ювентус» набрав три очки. «Динамо і «Ференцварош» мають по очку.

    Наступні матчі цього квартету будуть зіграні 4 листопада. «Динамо» зіграє на «Камп Ноу» з «Барселоною». 

     Читайте також: Сергій Стаховський: Реброву не хотілося такого жеребу, бо що «Динамо», що «Ференцварош» – його клуби
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін Микола Шапаренко Денис Бойко Сергій Сидорчук ФК Барселона Усман Дембеле Віталій Буяльський Олександр Караваєв ФК Ювентус Денис Гармаш Томаш Кендзьора Олександр Зубков Владислав Супряга Денис Попов Альваро Мората Дьордь Ловренчіч Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Токмак Нґуен Денеш Дібус Роберт Мак Аднан Ковачевіч Ілля Забарний Міха Блажіч Тудор Белуце Франк Болі Ендре Ботка Лаша Двалі Марсель Гайстер Сомалія Айсса Лайдуні Давід Шіґер Ісаель
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