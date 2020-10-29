Команда Реброва на заключних хвилинах відібрала очки в «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)

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А починалося все добре - з реалізованого Віктором Циганковим пенальті Світлина - Soccerstand

Кияни не змогли втримати комфортної переваги, здобутої в першому таймі

Київське «Динамо» не змогло перемогти й у другому матчі групового турніру Ліги чемпіонів-2020/2021. У Будапешті підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з командою Сергія Реброва.

«Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:2

Голи: 0:1 – Віктор Циганков (28, з пенальті). 0:2 – Карлос Де Пена (41). 1:2 – Токмак Нґуен (59). 2:2 – Франк Болі (90)

«Ференцварош»: Денеш Дібус – Дьордь Ловренчіч (к) (Ендре Ботка, 87), Міха Блажіч, Аднан Ковачевіч (Лаша Двалі, 87), Марсель Гайстер – Сомалія, Ігор Харатін (Айсса Лайдуні, 65) – Давід Шіґер (Роберт Мак, 73) – Олександр Зубков, Ісаель (Франк Болі, 73), Токмак Нґуен. Тренер – Сергій Ребров

«Динамо»: Денис Бойко – Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв – Віталій Буяльський (Денис Гармаш, 82), Сергій Сидорчук (к), Микола Шапаренко (Тудор Белуце, 89) – Віктор Циганков (Жерсон Родріґес, 90+3), Владислав Супряга (Беньямін Вербіч, 89), Карлос Де Пена. Тренер – Мірча Луческу

Судді: Іван Кружляк – Томаш Сомолані (обидва – Словаччина), Сіріл Ґрінґор (Франція)

Попередження: Самалія (12), Гайстер (21), Харатін (26), Лайдуні (71), Токмак Нґуен (72) – Буяльський (76)

На 52-й хвилині попереджено, на 86-й хвилині вилучено (друге попередження) Сидорчука

28 жовтня. Будапешт. Groupama Arena. 8 000 глядачів

«Динамо» контролювало хід гри впродовж усього першого тайму і закономірно забезпечило собі доволі комфортну перевагу. Перший м’яч кияни провели після того, як український легіонер «Фраді» Ігор Харатін зіграв у власному карному майданчику рукою. На думку судді, бо епізод виглядає дуже суперечливим. Так чи інакше, Віктор Циганков виконав одинадцятиметровий бездоганно – 0:1.

Другий гол незадовго до перерви відбувся після передачі Віталія Буяльського справа, яку Дьордь Ловренчіч, аби не зрізати м’яч у власні ворота, не перервав, а Карлос Де Пена вразив практично порожню стулку – 0:2.

Після перерви «Ференцварош» помітно посміливішав, володів певною перевагою і зумів відіграти один м’яч на 59-й хвилині. Українець Олександр Зубков віддав справа передачу шведою у центр карної зони, де Сергій Сидорчук не надто щільно зіграв з лідером суперників Токмаком Нґуеном. Нападникові «Фраді» цього було достатньо. Він розвернувся і пробив у дальній кут – 1:2.

В заключній третині гри «Динамо» намагалося зіграти максимально надійно – саме практично не атакувало, але й опонентам загострити гри не дало. Ускладнилося життя киян після того, як порушив правила в середині поля і отримав другу жовту картку Сергій Сидорчук. Кияни залишилися в меншості і пропустили вдруге. Сталося це після того, як Луческу вперше випустив на поле в офіційному матчі свого земляка Тудора Белуце. Саме помилка румуна при створенні офсайдної пастки допомогла забити Франкові Болі – 2:2.

Мало того, перед самим фінальним свистком Олександр Зубков ледь не забив «Динамо» втретє – врятував Денис Бойко.

В іншому матчі групи G іспанська «Барселона» обіграла 2:0 у Турині італійський «Ювентус». На 14-й хвилині рахунок відкрив Усман Дембеле. Після того «Ювентус» потім вражав ворота каталонців відразу тричі, але всі три м’ячі Альваро Морати рефері відмінив після перегляду відео-асистента. Врешті, незадовго до фінального свистка Ліонель Мессі реалізував пенальті і встановив остаточний підсумок.

Таким чином, «Барселона» після двох турів має максимальних доробок. «Ювентус» набрав три очки. «Динамо і «Ференцварош» мають по очку.

Наступні матчі цього квартету будуть зіграні 4 листопада. «Динамо» зіграє на «Камп Ноу» з «Барселоною».