Міністр спорту розповів, які змагання Україна бойкотуватиме

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання в разі допуску до них росіян і білорусів

Представники РФ і Білорусі шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором

Українські спортсмени можуть бойкотувати міжнародні змагання. Це станеться, якщо на них будуть допускати представників Росії та Білорусі. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає пресслужба відомства.

За словами Гутцайта, за час повномасштабного вторгнення Росії війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів. Тим часом представники РФ і Білорусі шукають можливість заявити про себе на міжнародній арені, виступаючи під нейтральним білим прапором.

Міністр зазначив, що спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно згодні з вбивством українців або відкрито це підтримують.

«У разі допуску спортсменів РФ і РБ до участі в змаганнях українські спортсмени готові блокувати їх виступи і бойкотувати змагання. Світ не має права забувати про війну, яку почала Росія проти України», – заявив Гутцайт.

Він закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися в міжнародні спортивні федерації для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їх керівників в Україну, щоб вони на власні очі побачили, як постраждали регіони, в яких побували окупанти.

Міністр запевнив, що спортивна спільнота України єдина у своєму прагненні зробити спорт важелем впливу на світовий спортивний рух у боротьбі з агресором та недопущення до участі у міжнародних змаганнях спортсменів РФ та РБ: «Ми маємо спільно посилювати тиск на окупантів заради якнайшвидшого відновлення миру в Європі».

Як повідомлялося раніше, завдяки тісній співпраці Мінмолодьспорту з Офісом президента та міжнародними партнерами України вдалося запровадити вже більше 125 санкцій щодо представників і функціонерів російського і білоруському спорту. Санкційні обмеження спрямовані на виключення РФ та РБ з міжнародних спортивних організацій, позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях, а також позбавлення права проводити міжнародні змагання на території цих країн.