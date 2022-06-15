Відомий російський бізнесмен розказав всю правду про руйнівну силу санкцій

Замість кінозалів у Росії будуть глухі коробки, замість ТЦ - склади, зазначив топ-менеджер Crocus Group і співак Емін Агаларов

Топ-менеджер Crocus Group і співак Емін Агаларов дав інтерв'ю про те, як після 24 лютого змінився бізнес у Росії.

Агаларов розповів, що російські торгові центри втратили 30% якірних орендарів, відвідуваність просіла на третину.

«Усі мережі, які тимчасово закрили магазини, платять за оренду. Про звільнення оголосили Jysk, Nike та Crocs. Зараз H&M та Zara тримають нас на ниточці: «Можливо, ми не підемо». Паралельний імпорт не спрацює: ніхто не схоче стати буфером для Росії. На локальному рівні ти можеш через Узбекистан привезти Mercedes, але у глобальному масштабі Chanel, H&M та Louis Vuitton на це не підуть», - сказав він.

За його словами, якщо найбільші міжнародні мережі підуть, то на вітчизняних російських марках не протриматись.

«І тоді ТЦ спорожніють. Орендна ставка завжди складалася з фіксованої частини та відсотка з обороту, який компенсувався високою виручкою. Інша мережа такої виручки (умовно, 100 мільйонів рублів на місяць) не матиме, чим би ви не торгували, хіба що наркотиками, якщо це буде законно. Відбити оренду по-іншому не вдасться. Що робити далі, вирішить власник, ми підлаштуємося. Може, влаштуємо найбільший у світі боулінг-центр чи склад», – зазначив російський бізнесмен.

Без гучних західних прем'єр відвідуваність у російських кінотеатрах впала на 70% – космічне число.

«Раніше до залів набивалося 12-17 тисяч людей за сеанс. Щоб кінотеатри продовжили роботу, Росії потрібно стати кращим за Голлівуд і щодня випускати фільми, на які захоче піти вся країна. Швидше за все, ми не впораємося. І замість кінозалів залишаться глухі коробки, там у теніс гратимемо. Макдоналдс давав найбільший дохід від орендної плати на фуд-кортах. Якщо з'явиться умовний «Фуддоналдс», то всі торгові центри країни втратять тисячі відвідувачів. Можна перейменуватися як завгодно, але «Макдоналдс» – не фейк. Якщо я хочу бургер, то йду в Макдоналдс. Якщо його нема, я не хочу бургер», – розповів Агаларов.

Нагадаємо, британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

Нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича. Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.