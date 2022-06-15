ЄС хоче качати газ з Ізраїлю, але є проблеми

ЄС шукає, як позбавитися залежності від російського газу

Євросоюз шукає способи скоротити свою залежність від російських енергоносіїв та розширює співпрацю з Ізраїлем, пише Financial Times.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн напередодні заявила, що ЄС продовжує підготовку до реалізації двох великих інфраструктурних проєктів, призначених для зміцнення енергетичних зв'язків з Ізраїлем: газовий та водневий трубопровід у Східному Середземномор'ї та підводний силовий кабель, який зв'язує Ізраїль із Кіпром та Грецією.

«Із початку війни Росія навмисно припинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії, нідерландських і данських компаній на помсту за нашу підтримку України, – сказала фон дер Ляйєн під час відвідування університету на півдні Ізраїлю. – Але поведінка Кремля тільки зміцнила нашу рішучість звільнитися від залежності від російського палива».

Однак в освоєнні середземноморських газових ресурсів є свої складнощі. Ізраїльське газове родовище «Каріш» межує із ліванським родовищем «Кана», і країни вже багато років не можуть поділити шельф.

Морський кордон між двома сусідами, які формально перебувають у стані війни з 1948 року, досі не встановлений. Ліван та Ізраїль оскаржують ділянку шельфу в 856 кв. км – кожна сторона вважає її своєю. Переговори щодо демаркації морського кордону щоразу заходять у безвихідь. Останню спробу робили у травні 2021 року.

Наразі сторони продовжують шукати компроміс, щоб розпочати видобуток природного газу, який потім може експортуватися до Європи.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря.