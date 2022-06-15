Військові знищили базу окупантів у Новій Каховці (відео)

У результаті удару на ворожому складі виникла пожежа

Боєприпаси ворожого складу детонували пів дня

14 червня близько опівдня Збройні сили України знищили склад боєприпасів та центр ремонту військової техніки російських військ в окупованій Новій Каховці. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

База окупантів розміщувалася в одному з промислових районів у Новій Каховці. Після удару по ній українськими військовими боєприпаси на складі детонували до пізнього вечора.

Також Хлань повідомив, що окупаційна влада у Новій Каховці призначила нового «керівника» Інституту зрошувального землеробства.

«Військові РФ розуміють, що не зможуть затриматись на Херсонщині довго, тому обкрадають місцевих аграріїв», – сказав Хлань.

Як повідомлялося, 14 червня українська авіація завдала три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.