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    Події в Україні

    Військові знищили базу окупантів у Новій Каховці (відео)

    У результаті удару на ворожому складі виникла пожежа - Військові знищили базу окупантів у Новій Каховці (відео)
    У результаті удару на ворожому складі виникла пожежа
    фото: Юрій Мисягін/Facebook

    Боєприпаси ворожого складу детонували пів дня

    14 червня близько опівдня Збройні сили України знищили склад боєприпасів та центр ремонту військової техніки російських військ в окупованій Новій Каховці. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

    База окупантів розміщувалася в одному з промислових районів у Новій Каховці. Після удару по ній українськими військовими боєприпаси на складі детонували до пізнього вечора.

    Також Хлань повідомив, що окупаційна влада у Новій Каховці призначила нового «керівника» Інституту зрошувального землеробства.

    «Військові РФ розуміють, що не зможуть затриматись на Херсонщині довго, тому обкрадають місцевих аграріїв», – сказав Хлань.

    Як повідомлялося, 14 червня українська авіація завдала три удари по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили базу окупантів у Новій Каховці (відео)