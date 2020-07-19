«Барселона» підбирає тренера на наступний сезон



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Лоран Блан і Патрік Клюйверт - легенди європейського футболу 90-х Світлина - iNostalgia

Наразі реальнішою виглядає кандидатура Лорана Блана

У «Барселоні» не розглядають варіант з призначенням нідерландця Патріка Клюйверта головним тренером замість Кіке Сетьєна, стверджує Diario Sport.

Практично виключено, що Патрік очолить каталонський клуб найближчим часом. Раніше про варіант з Клюйвертом повідомляла журналістка Mundo Deportivo Крістіна Кубері.

Річ у тім, що з 2014 року Клюйверт не тренував. Він займався адміністративною діяльністю – був секретарем французького «Парі Сен-Жермена», а зараз є директором академії «Барси». Так що ніхто в керівництві навіть не розглядає цей варіант.

Кубері заявляла, що в роздягальні «Барселони» хочуть бачити Клюйверта тренером, але Diario Sport пише, що це не відповідає дійсності. При цьому видання відзначає, що каталонський клуб розглядає різні варіанти на пост тренера, наприклад, кандидатуру француза Лорана Блана.

Відзначимо, що Блан грав за «Барселону» з 1996 по 1997 рік. Він покинув пост головного тренера «ПСЖ» в 2016 році і з тих пір знаходиться без клубу.