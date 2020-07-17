Німецький футболіст, чемпіон світу-2014 вирішив завершити кар’єру в 29 років



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Андре Шюррле вигравав чемпіонати Англії та Німеччини

Колишній хавбек збірної Німеччини, чемпіон світу-2014 Андре Шюррле оголосив про завершення кар'єри, повідомляє Der Spiegel.

Футболіст прийняв рішення повісити бутси на цвях у 29-річному віці.

Останнім клубом Шюррле був російський «Спартак» з Москви, за який він виступав на правах оренди. Правами на Андре володіла дортмундська «Боруссія». Він прийшов до лав «джмелів» у 2016 році з «Вольфсбурґа» і згодом крім «Спартака» виступав на правах оренди за «Фулем». Раніше німець захищав кольори «Челсі», «Байєра» і «Майнца».

Шюррле є чемпіоном Англії в складі «Челсі», володарем Кубка і Суперкубка Німеччини в складі «Вольфсбурґа». Національний Кубок також підкорявся йому з «Боруссією». Зі збірною Німеччини, в яку він викликався з 2010 по 2017 рік, Андре став чемпіоном світу в 2014 році.

Мотиви такого раннього прощання Шюррле з футболом наразі не повідомляються.