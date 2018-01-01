Міжнародний олімпійський комітет розчарований рішенням CAS виправдати 28 атлетів з РФ

МОК виступив із заявою після рішення CAS щодо російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет може не пустити на Олімпіаду виправданих Міжнародним спортивним судом (CAS) 28 російських спортсменів. Про це йдеться у заяві МОК. «Рішення про запрошення приймає МОК. Виправдання CAS 28 спортсменів не означає, що вони автоматично будуть запрошені на Олімпіаду», - йдеться в заяві МОК. У ній



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МОК виступив із заявою після рішення CAS щодо російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет може не пустити на Олімпіаду виправданих Міжнародним спортивним судом (CAS) 28 російських спортсменів.

Про це йдеться у заяві МОК.

«Рішення про запрошення приймає МОК. Виправдання CAS 28 спортсменів не означає, що вони автоматично будуть запрошені на Олімпіаду», - йдеться в заяві МОК.

У ній зазначається, що МОК розчарований рішенням CAS - адже підтвердження справедливості обвинувачень щодо 11 спортсменів «вочевидь демонструє існування систематичних маніпуляцій в антидопінговій системі на Іграх у Сочі», і в рішенні щодо 28 виправданих спортсменів цього не було враховано.

Як відомо, спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляції 28 російських спортсменів, анулювавши їх довічне відсторонення від участі в Олімпіадах за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором.

Джерело: Інтерфакс-Україна