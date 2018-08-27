Молодан гарантував собі медаль молодіжного чемпіонату світу з боксу



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Максим вийшов у півфінал змагань

Чоловіча збірна України отримала першого медаліста молодіжного чемпіонату світу з боксу, який проходить у столиці Угорщини – Будапешті.

Ним став лідер команди у вазі до 64 кг Максим Молодан, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

У поєдинку за вихід до півфіналу світової першості український боксер з рахунком 4:1 переміг представника Вірменії Беніка Нікогосяна.

Не зміг пробитися до наступного раунду змагань ще один чвертьфіналіст світової першості у вазі до 81 кг Віталій Стальченко.

Одноголосним рішенням суддів Віталій поступився представникові Казахстану Сагиндику Тогамбаю.

Окрім того, у чвертьфіналі світової першості прихильники українського боксу вболіватимуть за суперважковаговика Кирила Стоянчева.

Раніше повідомлялося, що Сєдая та Стоянчев вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу серед молоді.