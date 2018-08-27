  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сєдая та Стоянчев вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу серед молоді

    • Розсилка
    Сєдая та Стоянчев вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу серед молоді

    А от Родіонова, Корець і Григорян завершили виступи

    У Будапешті пройшли чергові поєдинки попередньої стадії змагань чемпіонату світу з боксу серед молоді.

    У межах заключних боїв 1/8 стадії змагань у рингу українці вболівали за п’ятьох представників збірної України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами поєдинків двом представникам збірних таки вдалося вийти до наступної стадії змагань.

    Авторами перемог стали Марія Сєдая (вагова категорія 64 кг) і Кирило Стоянчев (вагова категорія +91 кг).

    Програли поєдинки за вихід до чвертьфіналу світової першості Тетяна Родіонова (вагова категорія 57 кг), Вероніка Корець (вагова категорія 60 кг) і Марат Григорян (вагова категорія 91 кг).

    Нагадаємо, Стальченко та Молодан здобули другі перемоги на чемпіонаті світу з боксу серед молоді.

    чемпіонат світу бокс українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ