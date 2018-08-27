Сєдая та Стоянчев вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу з боксу серед молоді
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А от Родіонова, Корець і Григорян завершили виступи
У Будапешті пройшли чергові поєдинки попередньої стадії змагань чемпіонату світу з боксу серед молоді.
У межах заключних боїв 1/8 стадії змагань у рингу українці вболівали за п’ятьох представників збірної України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
За результатами поєдинків двом представникам збірних таки вдалося вийти до наступної стадії змагань.
Авторами перемог стали Марія Сєдая (вагова категорія 64 кг) і Кирило Стоянчев (вагова категорія +91 кг).
Програли поєдинки за вихід до чвертьфіналу світової першості Тетяна Родіонова (вагова категорія 57 кг), Вероніка Корець (вагова категорія 60 кг) і Марат Григорян (вагова категорія 91 кг).
Нагадаємо, Стальченко та Молодан здобули другі перемоги на чемпіонаті світу з боксу серед молоді.