На чемпіонаті України легкоатлетка Аліна Шух показала найкращий результат сезону в світі



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Аліна Шух знаходиться у прекрасній формі Федерація легкої атлетики України

Крім того, Аліна встановила особисті рекорди відразу в чотирьох видах

У Сумах в манежі СумДУ стартував головний старт зимового національного сезону - чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. У перший змагальний день спортсмени порадували серйозними показниками. Особливо - в стрибках у висоту, де усі три призерки показали однаковий результат рівня призерів чемпіонату світу.

Крім того, найкращий результат сезону у світі показала переможниця змагань п’ятиборок Аліна Шух з Київщини – 4581 очко. Причому в трьох видах вона встановила особисті рекорди – 60 м з бар'єрами (8,86), штовханні ядра (15,08) та бігу на 800 м (2.15,24).

У фіналах з бігу на 60 метрів впевнені перемоги здобули киянка Яна Качур (7,39) та Олександр Соколов з Миколаївської області (6,68). Що цікаво, у змаганнях чоловіків бронзову нагороду здобув гість з Туреччини Кайґан Озер (6,81). Ця країна делегувала на наш чемпіонат доволі солідну команду.

Відбулося у четвер ще два фінали. Змагання чоловіків у стрибках з жердиною несподівано виграв 18-річний Ілля Кравченко з Київщини (5,40). А фінал у штовханні ядра серед чоловіків вкотре за останній час перетворився на протистояння сумчанина Ігоря Мусієнка та Віктора Самолюка з Київщини. Обидва атлети зуміли встановити свої персональні рекорди. А перемогу, на радість місцевої публіки, з відривом усього в 5 сантиметрів здобув Мусієнко – 19,54 проти 19,49.

Джерело: Федерація легкої атлетики України