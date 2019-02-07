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    Новини

    Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)

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    Юлія Левченко перемогла, але в дуже жорсткій конкуренції - Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)
    Юлія Левченко перемогла, але в дуже жорсткій конкуренції
    Федерація легкої атлетики України

    Три призерки у стрибках у довжину показали однаковий результат — 1,97 м!

    У Сумах в манежі СумДУ стартував головний старт зимового національного сезону - чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Перші його результати відверто порадували.

    Головною подією четвергової сесії були фінальні змагання жінок зі стрибків у висоту. Суперконкуренція, яка останнім часом точиться на внутрішній арені у цій дисципліні, не щезла й зараз.

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    Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)
    Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)
    Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)
    Фестиваль грації: Легкоатлетки влаштували розбірки світового рівня на чемпіонаті України (фото)
    Федерація легкої атлетики України

    Відразу трьом дівчатам вдалося подолати планку на висоті один метр 97 сантиметрів – киянкам Юлії Левченко, Ірині Геращенко, а також харків’янці Катерині Табашник. Після цього глядачі побачили стрибки і на 2,01 – цю висоту намагалися штурмувати Левченко і Табашник. Втім, наразі їм її взяти не судилося. Отож за спробами золота нагорода дісталася Левченко, срібна – Геращенко, бронзова – Табашник.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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