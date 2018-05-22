На фанатів «Вересу» у Львові напали люди президента рівненського клубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото із соціальних мереж

Взяв участь навіть нинішній генеральний директор клубу Андрій Паньків

Під час матчу «Верес» - «Маріуполь» рівненські фанати виступили проти президента клубу Богдана Копитка, скандувавши образливі кричалки та вивісивши спеціально підготовлений банер.

За це трохи пізніше ультрас зазнали нападу з боку людей зі структури президента.

Наприкінці поєдинку до фанатів почала наближатися група людей, які при зустрічі застосувавши фізичну силу.

За інформацією, отриманою Sport Arena від фанатів «Вересу», це були люди, що працюють на Копитка (в тому числі, і його охоронці), а у групі перебував генеральний директор Андрій Паньків.

Кілька уболівальників «Вересу» отримали удари, у тому числі і від самого Паньківа.

Компанія «Лімо» (Львівський холодокомбінат), що належить Богдану Копитку, стала генеральним спонсором «Вересу» у 2017 році, коли рівняни вийшли у Прем'єр-лігу. Після цього Копитко все більше впливав на управління у клубі, поки 27 березня не став одноосібним президентом.

У понеділок, 21 травня, «Верес» заявив про перейменування команди в ФК «Львів». З такою назвою клуб виступатиме в УПЛ, а Верес займе місце ФК «Львів» у Другій лізі.