На Львівщині велосипедистки збірної України постраждали у ДТП

Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування

У Львівській області внаслідок аварії на дорозі травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління поліції.

Як зазначається, ДТП сталася 26 червня, близько 12:50, на автодорозі «Східниця-Пісочна» поблизу села Солонське Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot 407, 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними жительками Миколаївської та Київської областей.

«Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу», – повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, » обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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