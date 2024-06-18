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Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку
Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі

Росіянка з грузинським паспортом Гучмазова відреагувала на вчинок Кривицької нецензурною лексикою

Сьогодні, 18 червня, у швейцарському Базелі розпочався Чемпіонат Європи з фехтування. Він триватиме до неділі, 23 червня.

Скандал на Чемпіонаті Європи

Після поєдинку Чемпіонату Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій. Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою та влаштувала істерику.

«Чому це так, б...? Чому їм можна все, б...ь? Вони що, о...їли?», – істерично кричала росіянка з грузинським паспортом.

Що відомо про Олену Кривицьку

Олена Кривицька – 37-річна українська фехтувальниця, яка народилася у Ростові (Ярославська область, СРСР) . Спеціалізується на змаганнях зі шпаги.

На чемпіонаті Європи 2024 року дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася естонці Ірині Ембріх. Також Олена представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі.

Спортивні досягнення Олени Кривицької:

  • Майстер спорту міжнародного класу
  • Переможниця Всесвітньої Універсіади у командному заліку (3): 2007, 2009, 2011
  • Переможниця Кубка України у особистому заліку (1): 2011
  • Переможниця чемпіонату України в командному заліку (1): 2010
  • Срібна призерка Всесвітньої Універсіади у особистому заліку (1): 2011
  • Срібна призерка Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців в командному заліку (1): 2019
  • Срібна призерка етапу Кубка світу в командному заліку (1): 2012
  • Срібна призерка чемпіонату України в особистому заліку (1): 2009
  • Срібна призерка чемпіонату України в командному заліку (1): 2011
  • Срібна призерка Кубка України в особистому заліку (1): 2012
  • Бронзова призерка етапу Кубка світу в командному заліку (1): 2011
  • Бронзова призерка Кубка України в особистому заліку (1): 2010
  • Учасниця літніх Олімпійських ігор

Що відомо про Майю Гучмазову

Майя Гучмазова народилася у Владикавказі. Вона представляє збірну Грузії з 2017 року.

«От беріть рушницю та воюйте, захищайте свою Батьківщину. А не роз'їжджайте за рахунок державних грошей по Швейцарії, по змаганнях і не фехтуйте!» – сказала Гучмазова після поєдинку з Кривицькою в інтерв'ю російським пропагандистам.

За її словами, українським спортсменам дозволили не тиснути руку іншим учасникам змагань.

«А якби так зробила я, мене дискваліфікували б», – сказала вона.

Нагадаємо, що підсумкову перемогу в поєдинку з рахунком 15-9 здобула саме українка Кривицька.

Теги: спорт чемпіонат Європи фехтувальниця Фехтування скандал Олена Кривицька

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