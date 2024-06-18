Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку
Росіянка з грузинським паспортом Гучмазова відреагувала на вчинок Кривицької нецензурною лексикою
Сьогодні, 18 червня, у швейцарському Базелі розпочався Чемпіонат Європи з фехтування. Він триватиме до неділі, 23 червня.
Скандал на Чемпіонаті Європи
Після поєдинку Чемпіонату Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій. Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою та влаштувала істерику.
🤺Скандал на чемпіонаті Європи з фехтування. Українка відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом. pic.twitter.com/jpzXiRqZIP— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2024
«Чому це так, б...? Чому їм можна все, б...ь? Вони що, о...їли?», – істерично кричала росіянка з грузинським паспортом.
Що відомо про Олену Кривицьку
Олена Кривицька – 37-річна українська фехтувальниця, яка народилася у Ростові (Ярославська область, СРСР) . Спеціалізується на змаганнях зі шпаги.
На чемпіонаті Європи 2024 року дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася естонці Ірині Ембріх. Також Олена представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі.
Спортивні досягнення Олени Кривицької:
- Майстер спорту міжнародного класу
- Переможниця Всесвітньої Універсіади у командному заліку (3): 2007, 2009, 2011
- Переможниця Кубка України у особистому заліку (1): 2011
- Переможниця чемпіонату України в командному заліку (1): 2010
- Срібна призерка Всесвітньої Універсіади у особистому заліку (1): 2011
- Срібна призерка Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців в командному заліку (1): 2019
- Срібна призерка етапу Кубка світу в командному заліку (1): 2012
- Срібна призерка чемпіонату України в особистому заліку (1): 2009
- Срібна призерка чемпіонату України в командному заліку (1): 2011
- Срібна призерка Кубка України в особистому заліку (1): 2012
- Бронзова призерка етапу Кубка світу в командному заліку (1): 2011
- Бронзова призерка Кубка України в особистому заліку (1): 2010
- Учасниця літніх Олімпійських ігор
Що відомо про Майю Гучмазову
Майя Гучмазова народилася у Владикавказі. Вона представляє збірну Грузії з 2017 року.
«От беріть рушницю та воюйте, захищайте свою Батьківщину. А не роз'їжджайте за рахунок державних грошей по Швейцарії, по змаганнях і не фехтуйте!» – сказала Гучмазова після поєдинку з Кривицькою в інтерв'ю російським пропагандистам.
За її словами, українським спортсменам дозволили не тиснути руку іншим учасникам змагань.
«А якби так зробила я, мене дискваліфікували б», – сказала вона.
Нагадаємо, що підсумкову перемогу в поєдинку з рахунком 15-9 здобула саме українка Кривицька.
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