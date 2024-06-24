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Євро-2024: форвард угорської збірної переніс операцію після травми голови

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Євро-2024: форвард угорської збірної переніс операцію після травми голови
Барнабаш Варга отримав серйозну травму, зіткнувшись з голкіпером шотландців Ангусом Ганномі
фото: AFP

Операція футболіста пройшла без ускладнень

23 червня у німецькому Штутгарті проходить матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини. На 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму голови. Сьогодні нападник переніс операцію. Про це повідомляє Асоціація футболу Угорщини.

«Барнабаш Варга переніс успішну операцію в понеділок вдень. За словами лікарів закладу, які спеціалізуються на травмах голови, втручання було нескладним, тому нападник може покинути лікарню в середу», – йдеться у повідомленні.

Футболіста оперували у Штутгарті.

Нагадаємо, що 23 червня на 67-й хвилині форвард угорської збірної Барнабаш Варга отримав серйозну травму, зіткнувшись з голкіпером шотландців Ангусом Ганномі. Матч на деякий час був зупинений.

До слова, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Угорщина

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