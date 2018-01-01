На матч «Шахтар» - «Рома» вже продано 30 тисяч квитків
- Сьогодні, 18:42
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Є ймовірність, що всі квитки на гру будуть розпродані
На матч «Шахтар» - «Рома» в плей-офф Ліги чемпіонів придбано вже 30 тисяч квитків.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Загальна місткість арени 40 тисяч, а з огляду на, що до матчу залишився ще тиждень, є ймовірність, що всі квитки на нього будуть розпродані.
Як відомо, квитки продаються в касах ОСК «Металіст».
Матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться 21 лютого.
Це перший з двох поєдинків команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
На матч Лиги чемпионов #ШахтерРома продано уже более 30 000 билетов!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 февраля 2018 г.
Спешите попасть на суперпоединок в Харькове 21 февраля!
Билеты в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на сайте: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/AMDArsp9Q4
Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» погодив з «Корінтіансом» трансфер Майкона за шість мільйонів євро.
Також повідомлялося, що генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро.