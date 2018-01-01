  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На матч «Шахтар» - «Рома» вже продано 30 тисяч квитків

    Є ймовірність, що всі квитки на гру будуть розпродані
    На матч «Шахтар» - «Рома» в плей-офф Ліги чемпіонів придбано вже 30 тисяч квитків. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Загальна місткість арени 40 тисяч, а з огляду на, що до матчу залишився ще тиждень, є ймовірність, що всі квитки на нього будуть розпродані. Як відомо, квитки продаються в касах ОСК
    • Сьогодні, 18:42
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Є ймовірність, що всі квитки на гру будуть розпродані

    На матч «Шахтар» - «Рома» в плей-офф Ліги чемпіонів придбано вже 30 тисяч квитків.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Загальна місткість арени 40 тисяч, а з огляду на, що до матчу залишився ще тиждень, є ймовірність, що всі квитки на нього будуть розпродані.

    Як відомо, квитки продаються в касах ОСК «Металіст».

    Матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться 21 лютого.

    Це перший з двох поєдинків команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» погодив з «Корінтіансом» трансфер Майкона за шість мільйонів євро.

    Також повідомлялося, що генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ