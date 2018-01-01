На матч «Шахтар» - «Рома» вже продано 30 тисяч квитків

Є ймовірність, що всі квитки на гру будуть розпродані

На матч «Шахтар» - «Рома» в плей-офф Ліги чемпіонів придбано вже 30 тисяч квитків. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Загальна місткість арени 40 тисяч, а з огляду на, що до матчу залишився ще тиждень, є ймовірність, що всі квитки на нього будуть розпродані. Як відомо, квитки продаються в касах ОСК



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Фото: ФК Шахтар

Є ймовірність, що всі квитки на гру будуть розпродані

На матч «Шахтар» - «Рома» в плей-офф Ліги чемпіонів придбано вже 30 тисяч квитків.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Загальна місткість арени 40 тисяч, а з огляду на, що до матчу залишився ще тиждень, є ймовірність, що всі квитки на нього будуть розпродані.

Як відомо, квитки продаються в касах ОСК «Металіст».

Матч «Шахтар» - «Рома» відбудеться 21 лютого.

Це перший з двох поєдинків команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На матч Лиги чемпионов #ШахтерРома продано уже более 30 000 билетов!



Спешите попасть на суперпоединок в Харькове 21 февраля!



Билеты в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на сайте: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/AMDArsp9Q4 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 февраля 2018 г.

Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» погодив з «Корінтіансом» трансфер Майкона за шість мільйонів євро.

Також повідомлялося, що генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро.