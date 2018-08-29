На матч-відповідь Ліги Європи з «Лейпцигом» відправилося 19 футболістів «Зорі»



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Луганці вилетіли до Німеччини на вирішальний матч кваліфікації

Луганська «Зоря» відправилася до Німеччини на матч-відповідь з «Лейпцигом» у межах раунду плей-офф Ліги Європи.

Зустріч відбудеться у четвер, 30 серпня, і почнеться о 19 годині 30 хвилин за українським часом, інформує офіційний сайт луганського клубу.

«Наш маршрут пролягає з аеропорту «Бориспіль», звідки «чорно-білі» вилетіли о 12 годині до аеропорту Лейпцига, куди команда прибуде через дві години 20 хвилин», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Що стосується гравців, яких Юрій Вернидуб взяв із собою до Німеччини, то список виглядає так:

Луїс Феліпе, Заурі Махарадзе, Олег Чуваєв, Євген Чеберко, Сілас, Артем Гордієнко, Владислав Кабаєв, Микита Каменюка, Олександр Караваєв, Ігор Харатін, Владислав Кочергін, Леван Арвеладзе, Дмитро Литвин, Василь Прийма, Олександр Сваток, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб, Богдан Михайличенко, Рафаел Ратао.

Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі «2+2».

Розсудить команди бригада арбітрів з Нідерландів.