На Вімблдон повернуться тенісисти з Росії та Білорусі. Україна відреагувала

Дмитро Кулеба закликав Велику Британію не давати візи російським і білоруським спортсменам

Всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу (LTA), які займаються проведенням турнірів у Великій Британії, 31 березня ухвалили рішення дозволити російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдоні, що пройде в липні цього року. Про це повідомляє DW.

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Взяти участь у турнірі зможуть лише ті спортсмени, які підпишуть угоду про нейтралітет. Вони повинні погодитись не представляти Росію чи Білорусь та підтвердити, що не отримують фінансування від своїх держав або компаній, які контролюються ними. Спортсменам буде заборонено висловлювати підтримку війни Росії проти України чи дій їхніх урядів. Відкрито критикувати війну та свої уряди від них не вимагатиметься через імовірність переслідування після повернення додому, пише британське видання The Guardian.

«Ми продовжуємо категорично засуджувати незаконне вторгнення Росії, і наша щира підтримка залишається з народом України. Це було неймовірно важке рішення, яке не ухвалили з легкістю або без великої уваги до тих, на кого воно вплине», - наголосив очільник Всеанглійського тенісного клубу Ян Г'юїтт.

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Рішення про повернення спортсменів з РФ і Білорусі британські тенісні організації пов'язують з санкціями з боку міжнародних Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіночої тенісної асоціації (WTA). Зокрема, учасники торішнього Вімблдону не отримали рейтингові бали від ATP і WTA, а організаторам турніру виписали штраф на два мільйони доларів і попередження про позбавлення членства в разі продовження заборони.

Рішення дозволити російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдоні розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши його аморальним. Також він закликав британський уряд відмовити у візах російським і білоруським тенісистам, які планують взяти участь у Вімблдонському турнірі.

«Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великобританії відмовити їхнім гравцям у візах», – написав міністр у Twitter.

Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям змагатися є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах. Будь ласка, читайте текст після реклами March 31, 2023

Відмблдонський турнір – один з чотирьох найбільших і найпрестижніших щорічних тенісних турнірів у світі.

Нагадаємо, уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є росіяни. Заборона включає і відбірні змагання на Олімпіаду-2024.