«Це вбиває спорт». Українці шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни

Українські спортсмени братимуть участь лише у тих змаганнях, де нема російських спортсменів

Уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є росіяни. Заборона включає і відбірні змагання на Олімпіаду-2024. Проте українці вважають, що таке рішення лише шкодить нашим спортсменам, а Національний олімпійський комітет та Кабінет міністрів України обрали невірну тактику.

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Волонтерка Меланія Подоляк написала, що таким чином уряд, по суті, «карає» наших спортсменів замість того, щоб добиватись бану росіян та білорусів на змаганнях.

«Наші втрачають рейтинги і кар’єру, тим часом русня катається, фоткається, виграє медалі. Абсолютно дебільна і шкідлива позиція», – вважає Подоляк.

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Блогер Ігор Лаченков пише, що це максимально шкідливе рішення для спортсменів. Замість того, щоб далі працювати над виключенням росіян із міжнародних змагань, уряд ухвалює рішення, яке ставить український спортсменів в незручну, програшну позицію.

«Отже, уряд прийняв рішення, що українським спортсменам заборонено виступати в змаганнях, де виступають росіяни. Це означає, що уряд визнає програш в спортивній боротьбі. Це означає, що Вадим Гутцайт – як людина, яка має повну владу в спорті (міністр спорту і президент НОК), має терміново і безапеляційно піти у відставку зі всіх посад. Відповідальність за неефективність має бути», – написав головний редактор видання «Трибуна» Олег Щербаков.

Журналістка Оксана Воронцова вважає рішення уряду та НОКу капітуляцією.

«Впевнена, що рашка зараз аплодує. Замість того, щоб вести боротьбу і на спортивному фронті, добиватися недопуску цих гнид до міжнародних змагань, ми караємо своїх спортсменів і закриваємо їм можливість захищати честь України. Тепер «харошиє руzzкіє» будуть на світовій спортивній арені, а українців ми там не побачимо», – написала Воронцова.

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Те, що саме українці не братимуть участь у змаганнях, де є росіяни та білоруси – це обурливо. Якби весь світ бойкотував змагання з участю росіян – це було б зовсім інше питання, вважає журналістка, проте змагання бойкотуватиме лише Україна.

На заборону відреагували й відомі українські спортсмени. Олімпійська чемпіонка з гімнастики Стелла Захарова зазначила, що з таким підходом уряду український спорт скоро може взагалі зникнути.

Український футболіст Роман Зозуля гостро розкритикував рішення НОКу.

«Навіщо далі надриватися і працювати над тим, щоб не допустити до змагань ворожих спортсменів, якщо можна просто забанити своїх. Рішення, в якому прямо таки відчувається жага до боротьби і перемоги», – обурився Зозуля.

Роман Зозуля також зазначив, що міністр спорту та глава НОК «Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно». Зозуля додав, що Гутцайт заслужив від рашистів «похвальну грамоту».

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Тренер Михайло Гераскевич відреагував радикально. «Ну що, український спорте? Тобі ...», – написав Гераскевич.

Гераскевич зазначив, що український спорт отримав ніж в спину від українського уряду та НОКу саме в той момент, коли тільки почали на всю силу боротися з рішенням Міжнародного Олімпійського Комітету допустити росіян та білорусів до змагань.

Зазначимо, що про бойкотування Україною Олімпійських ігор та інших змагань зараз мова не йде, тому що остаточного рішення Міжнародного олімпійського комітету немає. Втім, готові до всього.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Зазначимо, напередодні, Міністерство молоді і спорту України внесло ясність стосовно участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді.