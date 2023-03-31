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«Ви вбиваєте спорт». Відомий тенісист гостро розкритикував уряд

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ви вбиваєте спорт». Відомий тенісист гостро розкритикував уряд
Відомий український тенісист Олександр Долгополов
фото: Олександр Долгополов

Олександр Долгополов: «Це ганьба вашим структурам, а не українському тенісу»

Колишній лідер українського тенісу Олександр Долгополов гостро розкритикував рішення уряду країни, що українські спортсмени не виступатимуть на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор через участь росіян та білорусів. Долгополов відповів на коментар міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова та розповів, як таке рішення вплине на український теніс та спорт в цілому.

«По-перше, це ніякі не відбіркові на Олімпіаду: це питання заробляння грошей, це не про гідність, не про державу, це про гроші. Пане Олег, вам не треба працювати зі спортом, якщо ви не знаєте, що в тенісі найбільш значними змаганнями є турніри великого шолому, саме за них і за щорічний рейтинг (який саме є відбором на Олімпійські ігри, та визначається з найкращих виступів впродовж календарного року), впізнають наших гравців, та Україну», – написав Долгополов.  

Колишній тенісист додав, що Олімпіада звісно важлива, але далеко не головна в інтересах держави в успіхах теннісістів та впізнаваності України на світовій спортивній арені.

«Якщо ви за рік не спромоглися допомогти державній позиції консолідованими командними діями та вимогами відсторонити росіян та белорусів, коли майже кожен значний представник тенісу публічно волав про їх відсторонення з першого дня повномасштабного вторгнення, так мені здається, що це ганьба вашим структурам, а не тенісу і його представникам», – обурюється Долгополов.

Долгополов зазначив, що Немчинов не може апелювати померлим побратимом, щоб виправдатися за відсторонення українських спортсменів від змагань.

«Це ганьба. Нагадаю, колишні тенісисти зараз захищають нашу країну, коли ви сидите в кабінетах, приймаючи рішення за кар’єри професій, в яких ви гадки не маєте», – наголосив спортсмен.

90% сучасного тенісу на значних змаганнях для нашої держави представляють тільки українські спортсменки, тому Долгополов порадив урядовцям поміркувати над цим, ніж маніпулювати тим, що вони залишаться живими, що вони мають повне право бути за кордоном і працювати.

«І схоже, що в них вийде краще, ніж у вас, бо крім того, як всюди робити вашу роботу і намагатися більше року досягти відсторонення країн агресорів, вони ще встигають передавати нам (військовим – «Главком») дрони, авто і багато іншого в мій та інші підрозділи», – наголосив він.

Олександр Долгополов зазначив, що перед цим рішенням НОК та Кабінет Міністрів мали подумати, як це вплине на український спорт в цілому, бо це нанесло країні великої шкоди.

Додамо, що тенісист Олександр Долгополов зараз у складі ЗСУ бореться із російськими окупантами.

Нагадаємо, що міністр Кабінету міністрів України, член виконкому НОКУ Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед них відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни. 

Теги: спорт Олімпіада Олександр Долгополов Олег Немчинов російські спортсмени

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