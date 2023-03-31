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Уряд ухвалив рішення щодо участі українських спортсменів у відборі на Олімпіаду, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Уряд ухвалив рішення щодо участі українських спортсменів у відборі на Олімпіаду, деталі
фото з вільних джерел

Українські спортсмени братимуть участь лише у тих змаганнях, де не буде росіян

Міністр Кабінету Міністрів України та член НОК Олег Немчінов повідомив, що Уряд ухвалив рішення, згідно з яким українці братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих змаганнях, де не буде росіян.

«На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях на Олімпіаду-2024 тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної.

Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю… Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах.

Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей», – сказав Немчінов.

Зазначимо, напередодні, Міністерство молоді і спорту України внесло ясність стосовно участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді.

Теги: спорт Олімпіада Україна уряд Олег Немчінов

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