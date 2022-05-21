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    На війні з окупантами загинув ще один український футболіст

    27-річний Олег Мазур віддав життя на війні з російськими загарбниками - На війні з окупантами загинув ще один український футболіст
    27-річний Олег Мазур віддав життя на війні з російськими загарбниками
    фото: facebook.com/lvivfootball

    Мазур виступав за такі клуби: львівські «Карпати», «Галичина», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно»

    Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур. Про загибель футболіста в зоні бойових дій повідомляє пресслужба Львівської асоціації футболу.

    Окрім Карпат Мазур виступав за такі клуби «Галичина», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно».

    «На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських «Карпат», екс-футболіста львівської «Галичини», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно» Олега Мазура. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків

    Нагадаємо, у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На війні з окупантами загинув ще один український футболіст