На війні з окупантами загинув ще один український футболіст

27-річний Олег Мазур віддав життя на війні з російськими загарбниками

Мазур виступав за такі клуби: львівські «Карпати», «Галичина», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно»

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур. Про загибель футболіста в зоні бойових дій повідомляє пресслужба Львівської асоціації футболу.

Окрім Карпат Мазур виступав за такі клуби «Галичина», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно».

«На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських «Карпат», екс-футболіста львівської «Галичини», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно» Олега Мазура. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків

Нагадаємо, у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.